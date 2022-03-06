Роскомнадзор заблокировал еще один сайт с недостоверной информацией о спецоперации на Украине

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ «иностранным агентом»), такие данные содержатся на портале ведомства.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ, в том числе этот руководства этого сайта, удалить недостоверную информацию относительно спецоперации Минобороны РФ на Украине, предупредив об ответственности в виде административных штрафов в размере до 5 млн рублей.

Согласно данным реестра РКН, в РФ ограничен доступ к сайту zona.media на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Ранее под санкции попала также радиостанция «Эхо Москвы» и ряд других СМИ, признанных в РФ «иностранными агентами».

Москва, Светлана Антонова

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