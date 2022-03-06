Путин назвал Эрдогану условие приостановки спецоперации Минобороны РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава российского государства заверил, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни мирного населения. При этом Москва готова возобновить диалог с киевскими властями. При этом Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин информировал Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. «Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком», – поясняется в сообщении.

«При этом российские Вооруженные Силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве «живого щита» гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники», – подчеркивается также сообщении Кремля.

В ходе переговоров была подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. «Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – уточнили в Кремле.

В то же время в разговоре президентом РФ и Турции была выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.

«Президенты России и Турции констатировали важность поддержания контактов по линии дипломатических и военных ведомств двух стран. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий. Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества», – говорится в сообщении Кремля.

Лидеры государств условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.

Москва, Светлана Антонова

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