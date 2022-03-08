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Вторник, 8 марта 2022, 12:17 мск

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Путин анонсировал новые детские выплаты

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном обращении к россиянкам по случаю 8 марта анонсировал новые детские выплаты. «Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», – сказал глава государства, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что «государство будет делать всё для поддержки семьи – это наш безусловный приоритет».

«У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет», – уточнил Путин.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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