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Среда, 9 марта 2022, 14:38 мск

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Покушение на убийство: женщина оставила новорожденного сына в сумке на парковке

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении матери на убийство новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ) после обнаружения младенца на парковке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, младенец мужского пола был в сумке, которая была обнаружена сегодня утром на автомобильной стоянке вблизи жилого дома на улице Перерва. Ребёнок госпитализирован в одну из детских городских больниц, где проходит обследование, и ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения матери ребёнка. Допрашиваются возможные очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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