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Понедельник, 14 марта 2022, 14:46 мск

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Задушил и спрятал тело в чемодан: фигурант дела об убийстве модели Гретты Ведлер дал признательные показания

Следственный комитет раскрыл новые подробности убийства в Москве модели Гретты Ведлер, тело которой было обнаружено в Липецке. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, задержанный молодой человек полностью признал свою вину в преступлении.

Ранее стало известно, что 12 марта в гараже загородного дома в городе Липецке обнаружено тело модели, пропавшей в Москве в 2021 году. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Фигурант сообщил следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и перевез его в Липецк, где и проживал.

Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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