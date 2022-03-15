«Мы это уже пережили в 1990-х годах»: депутат Госдумы раскритиковал правительственную «борьбу» с ростом цен на продукты питания

Ряд решений правительства РФ может привести к ухудшению качества продовольствия и банкротству аграрных предприятий, считает депутат Госдумы Сергей Лисовский. По его оценке, отдельные представители кабинета министров неадекватно реагируют на рост цен на продукты питания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом парламентарий заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Во-первых, как регулировать цены? Во-вторых, за чей счет? Как показывает практика, если отвечать на второй вопрос – за чей счет, это будет за счет крестьян, что неправильно. А самое главное первое – как регулировать. В Думе не обсуждалось пока регулирование. Ряд депутатов выходили с инициативой регулировать торговую наценку», – пояснил он.

Как считает парламентарий, торговые сети в России стали монопольной силой, но государство обращает внимание на их наценки, и при этом давит на производителя. «Надо регулировать торговую наценку. Она у нас чрезмерно высока – если взять ту же Европу. Надо дальше продвигать закон о регулировании торговой деятельности, чтобы не было такого давления на производителя. Но это требует серьезной проработки…И самое главное – чтобы общество к этому было готово. Когда я говорю об обществе, имею в виду не только граждан, я говорю о чиновниках. Потому что зачастую, когда мы делали закон о торговой деятельности, практически все правительство было против нас», – подчеркнул он.

Депутат привел в пример регулирование цен зерно, на которое ранее ввели экспортные пошлины, чтобы стоимость на внутреннем рынке не увеличивалась. «В конечном итоге, мы не особо в этом достигли успеха. Потому что на цену хлеба влияет не только внешняя цена зерна, но и те же удобрения, которые никто не ограничивает, та же энергетика, топливо, которое растет в цене, и так далее... В себестоимости хлеба зерно занимает 20-25%. Поэтому даже рост цены на 20%, которого так боялись, дает рост их себестоимости 4%. А вот энергетика и всех других составляющих дает им 20%. Но почему-то начинаем регулировать бедных крестьян, занижая у них закупочные цены, и молчим про всех остальных особо отличившихся», – констатировал Лисовский.

По его словам, если продолжать уменьшать закупочную цену, то крестьяне разорятся или снизится качество продовольствия. «Мы это уже пережили в 90-х годах, когда у нас нация питалась неизвестно чем, и когда у нас резко увеличилась смертность, в том числе, из-за некачественного продовольствия. Поэтому ни в коем случае нельзя опускать планку – у нас сейчас очень качественное продовольствие», – подчеркнул депутат.

По его мнению, проблема также не в маркировке продовольственных товаров – если от нее отказаться, на рынок может хлынуть огромное количество фальсификата. «Тогда у нас будет не в еде проблема, а больная нация, рост смертности. И еще плюс, если наши горе-финансисты, которые постоянно стенают и вот таким образом заботятся в кавычках о сельхозпроизводителях, мы с вами получим недобросовестную конкуренцию между нашими добросовестными производителями и теми, которые повезут сейчас фальсификат и некачественное продовольствие, что приведет к упадку собственного производства. Мы помним все эти пресловутые «ножки Буша»… Сколько мы их выковыривали из нашей страны. Но это только верхняя часть айсберга, а молочки сколько было непонятной, а пальмовое масло у нас появилось в 90-е – опять же вроде бы для того, чтобы снизить цену молочной продукции. А на самом деле цена, в конечном итоге, только росла, и опасность для здоровья нации увеличивалась», – заключил Лисовский.

Москва, Мария Соколова

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