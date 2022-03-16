Резерв: в правительстве РФ задумались о дополнительном производстве пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214

Российский авиапром в случае необходимости в условиях санкций может начать дополнительное производство пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Сегодня они выпускаются малой серии для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем и этот резерв тоже», – сказал он.

Как отметил Борисов, в целом ситуацию в гражданском авиапроме осложняет то обстоятельство, что многие проекты изначально начинались в широкой международной кооперации, и требуется ускоренная реализация программ импортозамещения. «Ключевая задача – сдвинуть реализацию этих программ (импортозамещения) на более ранние сроки… Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу. Ещё раз подчеркну, мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100», – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Москва, Светлана Антонова

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