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Среда, 16 марта 2022, 17:29 мск

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Детям позволят ездить бесплатно в электричках: правительственная комиссия одобрила законопроект

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет. Об этом говорится в официальном сообщении партии «Единая Россия».

«Сейчас такая льгота введена только в 48 регионах. После принятия законопроекта она будет действовать по всей стране по аналогии с льготой на проезд для детей до 7 лет на городском транспорте. Ранее инициативу Единой России на совещании со статс-секретарями в Совете Федерации поддержало Министерство транспорта и РЖД», – уточнили в «ЕР».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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