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Среда, 23 марта 2022, 12:01 мск

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Конфликт с мигрантами в новой Москве: в больницу доставлен пострадавший с ножевым ранением

На территории новой Москвы на Скандинавском бульваре в пос. Сосенское произошел массовый конфликт, в результате которого один из его участников получил ножевое ранение. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в территориальный отдел полиции доставлены ряд граждан, в том числе иностранных государств.

Сообщение о ЧП поступило в полицию накануне в 21:20. Прибывшими на место сотрудниками МВД был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением. Пострадавший нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение.

Вместе с тем в территориальный отдел полиции был доставлен ряд граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», также в отношении ряда граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Проводится расследование.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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