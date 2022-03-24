Газ за рубли – это только начало: депутат Госдумы обозначил перспективы торговли с недружественными странами

Расчеты в рублях с недружественными государствами в перспективе будут распространены на все товары. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сегодня на пресс-конференции в Москве. Политик обратил внимание, что Запад сам изменил правила игры, занявшись финансовым терроризмом, но явно не просчитал последствия.

«Когда, как правильно сказал президент, объявлен дефолт нашей страны в расчетах по валютам евро-доллар, возникает вопрос: если мы не можем хранить эту валюту, приобретать, ею рассчитываться, нарушена возможность расчета с нашими контрагентами, с которыми мы заключили контракт в том числе в Западной Европе, а для чего мы тогда должны торговать за эту валюту? По сути, для нас эта валюта превращается в фантики. Мы поставляем реальные ресурсы, и это коснется не только газа – газ только начало – но и других ресурсов как энергетических, так и минеральных при торговле с западными странами. Хотят покупать? Пусть рассчитываются либо твердой валютой, а твердая валюта у нас золото, или рассчитываются в тех валютах, которые нам удобны для расчетов, – это национальная валюта. Это касается, прежде всего, недружественных стран», – подчеркнул парламентарий.

При этом Завальный отметил, что Болгария уже согласились с новой формой оплаты. «Для этого немного надо… открыть счета в российских банках, через которые можно будет приобретать рубли, определить формулу расчета, формула останется прежней – привязка к спотовому рынку плюс долгосрочный контракт ценообразования, и подписать дополнение в рамках действующих контрактов. И в принципе все остается, как есть – наши обязательства по контрактам», – пояснил он.

Как считает парламентарий, перевод расчетов в рубли не станет основанием для обращения в Стокгольмский арбитраж со стороны европейских компаний. «Я, конечно, не юрист, но я понимаю так – если мы будем поставлять газ, раз валюта евро, и европейские компании из-за того, что они ввели в отношении нас санкции против банков – мы не сможем получить деньги за поставленные ресурсы. А если деньги даже получим, то не сможем их использовать – они арестовывают даже те деньги, которые платят. Вопрос – кто должен обращаться в арбитраж? Мы, которые поставили в рамках контракта ресурсы, и нам не платят, или они, которым мы предлагаем, коллеги, раз вы отменили доллар и евро, вы поставили вне закона и это перестало быть платежным средством? Мы предлагаем такую схему расчетов, чтобы у нас была возможность поставлять вам этот ресурс, за которые вы будете платить рублями. Пожалуйста, открывайте счета, для вас ограничений нет. С чем обращаться в суд?» – подчеркнул он.

Завальный обратил внимание, что введение санкций против России сравнимо с финансовым терроризмом и экономическим бандитизмом. «Это не соответствует правилам ВТО, членами которого являются все организации. Это противоправные действия, будь то Америка, Евросоюз, другие страны. Это, по сути, форс-мажор. Конечно, Стокгольмский суд – это их суд и там можно любые решения принять. Но вопрос – кто будет их исполнять? Не будут оплачивать газ – газа просто не будет. Мы бесплатно не готовы работать», – констатировал Завальный.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России перевести в рубли оплату за поставки газа недружественным странам. В этот список, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Москва, Мария Соколова

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