Два года колонии: суд отправил за решетку девушку, запустившую в полицейских «коктейль Молотова»

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении 22-летней Анастасии Левашовой по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Девушка, принимавшая участие в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Как уточнили в пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло вечером 24 февраля 2022 года. Фигурантка была задержана на месте преступления, а в ходе следствия полностью признала свою вину, пояснив, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

Столичными следователями был оперативно проведён комплекс необходимых следственных действий, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантки, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают девушку в инкриминированном ей преступлении.

Приговором суда Левашовой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Москва, Светлана Антонова

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