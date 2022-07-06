Сезон бешенства: минэкологии Подмосковья призывает держаться подальше от диких зверей

Министерство экологии и природопользования Московской области призывает жителей региона избегать контактов с дикими животными во избежание заражения бешенством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В последние недели участились обращения в министерство экологии и природопользования с опасениями по поводу бешенства лис. В ведомство поступила информация из Серпухова: в деревне Новинки-Бегичево лисенок укусил женщину. Этот лисенок жил на территории ее дома и был прикормлен женщиной. Лисенка и его хозяйку осмотрели ветеринары. Состояние животного в норме. Женщине рекомендовали сделать прививку от бешенства», – отметили в минэкологии.

Специалисты отметили, что здоровая лиса избегает населенных пунктов и встреч с людьми. В города и поселки хищник может заходить либо в поисках пищи из-за недостатка кормовой базы в местных лесах, либо в случае заболевания. Лисы часто страдают бешенством, что ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями.

«О том, что лиса заражена бешенством, можно понять по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка. При встрече с лисой, проявляющей признаки агрессии, не нужно делать резких движений. Не стоит смотреть зверю в глаза. Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», – подчеркнули в министерстве.

О случаях появления лис в населенных пунктах следует сообщать местным властям или в минэкологии, в чьем ведении находятся охотхозяйства. Квалифицированные охотники или егеря смогут вытеснить животное обратно в лес или произвести отстрел в случае угрозы людям.

В министерстве также напомнили, что специалисты в настоящее время проводят раскладку вакцины против бешенства диких плотоядных животных на территории Московской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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