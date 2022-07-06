В Подмосковье началась запись детей в 1 класс не по месту регистрации

В Подмосковье сегодня началась запись в первый класс детей, зарегистрированных в районах, не прикрепленных к школе. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«С начала приема подано уже более 5 тысяч заявлений. Получение услуги в электронном виде позволяет родителям в удобное время и из любой точки мира записать ребенка в первый класс. Заявление подается полностью в «цифре». Не надо тратить время на предоставление оригиналов документов. Мы знаем, как дорога каждая минута, проведенная с семьей», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Записать ребенка в первый класс могут родители или законные представители будущих школьников. При заполнении электронного заявления нужно выбрать школу из списка, где есть свободные места. На втором шаге заполнения онлайн-заявки система информирует о количестве свободных мест и резервирует место в выбранной школе. Дата и время подачи заявления, которые учитываются при принятии решения по зачислению в школы, фиксируются.

«Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение 5 рабочих дней после подачи заявления. Уведомление о принятом решении поступит на электронную почту заявителя», – добавила Куртяник.

Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Образование» – «Образование детям».

В первую волну на портале было подано более 120 тысяч заявлений на запись в 1 класс по месту регистрации.

Москва, Андрей Дорофеев

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