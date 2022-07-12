Силуанов тоскует по предсказуемости курса рубля

Слишком высокий курс рубля негативно влияет на бюджет, поэтому необходимо вернуться к предсказуемому курсообразованию, которое действовало в условиях бюджетного правила. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью «Ведомостям».

«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов, но дело не в этом. Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, т. е. те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», – отметил министр.

Силуанов также добавил, что в обычной ситуации национальные производители столкнулись бы с наплывом дешевых импортных товаров, что привело бы к сокращению собственного производства и сокращению рабочих мест. «Но сегодня ввоз импорта в страну ограничен логистическими и санкционными причинами. Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила», – заявил он.

При этом министр считает, что закупки валют недружественных стран, в частности «токсичных» для России долларов и евро, сейчас невозможны и если принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться в валюты дружественных стран.

«С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть», – отметил глава минфина.

В валютных интервенциях министерство, по словам Силуанова, предлагает ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов. Это позволит обеспечивать стабильный, объем расходов бюджета и защитит от колебаний конъюнктуры на внешнем рынке.

«Такой объем можно рассчитать эмпирическим путем с помощью трех составляющих: прогноз объема добычи нефти в России, стоимость барреля нефти, курс рубля», – пояснил Силуанов.

Москва, Андрей Дорофеев

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