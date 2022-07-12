«Есть «второе дно»: «большая Фарма» пытается использовать возвращение Сovid в своих интересах

В ситуации с новой волной пандемии коронавируса есть «второе дно», когда крупные структуры фарминдустрии пытаются управлять процессом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве. В связи с этим эксперты обратили внимание на систему подсчета уровня коллективного иммунитета.

В частности, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов отметил, что коронавирус имеет порядка 150 разных форм и известен уже почти 100 лет. «Это не новация, просто он в основном был безобидным и, возможно, кто-то его сделал обидным. Второе. Сегодняшнее состояние так называемой предволны, когда мы знаем, что в Европе уже формируются определенного рода позиции по вакцинации – Европа уже начинает вакцинировать детей. Вот здесь есть некое «второе дно», когда мы предполагаем, что мощные структуры в области фарминдустрии могут вполне модерировать этим процессом», – пояснил он.

В этой связи эксперт, который является врачом по образованию, добавил, что в начале пандемии коронавируса на вакцинацию детей было наложено табу, потому что никто не знал, как эта вакцинация будет действовать. «И вот сейчас он – раз, и преодолен в силу того, что стали фиксироваться некие состояния детей, связанные с тяжелым инфекционным гепатитом, – в частности, это Испания и южная Франция – и летальным исходом детей в возрасте до 5-7 лет. На основании чего был сделан вывод, что это, скорее всего, Сovid очередной. И вот сейчас Европа бросилась вакцинировать детей. Это позиция», – констатировал он.

«Министерство здравоохранения на сегодняшний день, насколько я понимаю, изучает этот вопрос. А до того, как этот вопрос не будет изучен, и по нему будет принято решение именно на уровне исполнительной власти, мы не можем сказать, какие рекомендации и когда эти рекомендации мы получим. Возможно, это будет осенью», – уточнил Власов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев со своей стороны продолжил тему «большой Фармы», обратив внимание на методы подсчета коллективного иммунитета в стране. «Я физик по образованию и математик и не вирусолог, но, тем не менее, вот сейчас один из вопросов был формально посчитанный коллективный иммунитет 12%. Это просто цифра и ничего больше. 12% почему? Потому что решили, что действует вакцина кажется полгода. Ну, еще через полгода коллективный иммунитет будет 0%. Это так? Нет, это не так, потому что почти все люди переболели. Что там произошло в организме человека в связи с тем, что он переболел, – надо обращаться к специалистам. Не может быть такого, по крайней мере, в истории нашей популяции, чтобы коллективный иммунитет не возрастал. Он возрастает. Поэтому, конечно, не 12%, он другой», – подчеркнул он.

«Напомню, что 2,5 года назад, когда развернулась эпидемия пандемии, специалисты говорили – 2-2,5 года – обычно так бывает. Обычно! Вот мы увидели, что пока идет все, как обычно. Поэтому вопросы – носить маски, не носить – сегодня или завтра, 12% или 8% – это все, понимаете, плюс-минус километр. На мой взгляд, главное – надо лечить людей. Надо научиться эффективно лечить людей. И это, на мой взгляд, главное направление борьбы с эпидемией, с пандемией», – заключил Фадеев.

Как сообщал «Новый День», в России за минувшие сутки были госпитализированы 1 472 человека с подтвержденным Covid-19. Это на 132,2% больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 69 регионах, снижение – в 10 регионах страны. Ситуация не изменилась в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За последние 24 часа в России выявили 3 002 новых случая коронавируса. Антилидером по заболеваемости остается Москва (559 случаев), на втором месте – Санкт-Петербург (275), на третьем – Подмосковье (186).

Москва, Мария Соколова

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