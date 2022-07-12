«Это огромные цифры»: оказание первичной медпомощи в России остается под угрозой

В России под угрозой оказалось оказание помощи в первичном звене здравоохранения в результате нехватки кадров на фоне некомпетентности минздравов почти в половине регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили эксперты на пресс-конференции в Москве. При этом, колоссальной, стратегической проблемой было названо отсутствие отечественного медицинского оборудования.

В частности, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Московской городской клинической больницы №52 Сергей Царенко сравнил нынешнюю ситуацию с медоборудованием с авиастроением. «В условиях сегодняшней ситуации еще больше обострилась история с тем, что оборудование импортное. И это импортное оборудование будет иметь сроки годности – оно нуждается в различных расходных материалах, различного рода датчиках, которые не просто ломаются, они имеют сроки годности определенные. И это история, которую мы сейчас имеем с авиастроением. Ситуация, с моей точки зрения, стратегическая», – подчеркнул он.

«Это касается любого оборудования – и хирургического, и операционного, и аппаратов типа искусственной почки… Это колоссальная проблема. Она стратегически не менее важна, чем полеты самолетов», – констатировал медик.

При этом Царенко обратил внимание на нехватку врачей, а также отсутствие эффективной системы их подготовки. «Надо найти разумную грань между старой системой переподготовки врачей, которая показала свою архаичность, и вот этой совершенно искусственной системой – Болонской, которую пытались мы внедрить в нашей стране, тоже неработающей. С моей точки зрения, все это носит совершенно формальный характер, что раньше прохождение квалификации врачами, что сейчас набор этих баллов, кредитов и прочих как их там называют. Скорее всего, речь должна идти, лично мне нравится идея – это попытки имплементации врачей в центральные больницы с обучением и с последующим внедрением этих знаний, насаждением этих знаний, извините за термин в условиях регионов. Собственно говоря, так поступал Петр Первый… Нужно только придумать механизм, зачем этот врач вернется туда в регион, а не обученный здесь прилипнет к московской клинике», – пояснил Царенко.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов со своей стороны назвал нехватку специалистов в первичном звене здравоохранения «самой уязвимой точкой». «Дефицит специалистов первичного звена по некоторым данным может достигать до 45%. Это огромные цифры. Кроме того, понятно, откуда они берутся. В период Covid около 100 тысяч врачей погибли либо ушли из системы здравоохранения по состоянию здоровья, 250 тысяч, чуть больше медсестер тоже погибли либо ушли. Безусловно, это опустошило систему здравоохранения и возможность оказания медпомощи, особенно в первичном звене, в общем-то оказалось под угрозой», – заявил он.

По мнению эксперта, отсутствие достаточного количества врачей могла бы компенсировать цифровизация. «Минздрав писал, что мы увеличили набор и так далее. Эти специалисты будут у нас годны через 6-8 лет. А в ближайшем случае, это те выпускники, которые сейчас заканчивают… ну, пусть через 3 года. Но что делать это время? Сейчас имеет смысл двигаться дальше в направлении цифровизации. Речь идет о системе стационарзамещающих технологий, телемедицинских технологиях, которые могут быть внедрены, в частности, в отдаленных территориях. Это вопросы, связанные с электронным документооборотом, который сейчас заполняет практически все время рабочее врача, который занимается приемом пациента, потому что он вынужден заполнять и документацию бумажную, потому что суды не принимают в электронном виде документацию, и электронную», – пояснил Власов.

«Нужен закон о цифровой медицине, причем, в широком смысле этого слова. Нам нужно понять, где врачи получают оплату за свою работу и как она финансируется. Из письма министерства, которое не так давно получил «Народный фронт» относительно телемедицинских технологий, мы видим, что Минздрав считает, что тема телемедицины закрыта, что там все есть – что врачи уже обеспечены, страховые компании работают, все довольны. А мы недовольны, пациентское сообщество недовольно», – подчеркнул он.

Кроме того, Власов привел данные, что проблемы не только с нехваткой врачей, но и с теми, кто ими руководит и создает для них правила. «Есть такое правило, что качество здравоохранения зависит только на 15% от врача, который оказывает непосредственно эту помощь, и в 85% она зависит от принимаемых в области системы здравоохранения решений, от администратора. Недавно Минздрав совместно с Академией наук сделали великолепное исследование по профилю министров системы здравоохранения в субъектах РФ. Так вот половина министров здравоохранения в субъектах РФ, – это люди, не имеющие образования в области охраны здоровья. Еще 50% – это люди, которые не прошли все уровни в системе здравоохранения, чтобы на своем опыте ощутить, как это работает, и опыт работы у них менее двух лет», – подытожил Власов.

Москва, Мария Соколова

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