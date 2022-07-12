«Мы остались «голыми»: в России повсеместное применение антибиотиков несет угрозу национальной безопасности

Для России является вопросом национальной безопасности проблема повсеместного применения антибиотиков и критической устойчивости к таким препаратам. Об этом заявили эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их словам, эффективность применения антибиотиков оказалась под большим сомнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Московской городской клинической больницы №52 Сергей Царенко обратил внимание, что с проблемой неэффективности антибиотиков в больницах столкнулись еще до пандемии. «У нас уже перед самой пандемией было всего 2-3 эффективных антибиотика. Когда началась пандемия, в условиях массового применения антибиотиков без должной диагностики, особенно в регионах, в больницах малооснащенных, все привело к тому, что микроорганизмы приспособились к уже имеющимся антибиотикам, и в результате – сейчас уже даже после пандемии мы понимаем, что в колоссальной совершенно находятся опасности пациенты, которые будут нуждаться в прикрытии антибиотиков. Имею ввиду онкобольные, гематологические, нефрологические, больные сахарным диабетом – там, где инфекция всегда годами, десятилетиями закрывалась новыми антибиотиками», – пояснил медик.

«Мы остались «голыми», потому что отечественных разработок практически нет. Есть единичные ростки неубитых разработок. Это все колоссально дорого. Это абсолютно не имеет никакого экономического эффекта и выхлопа, но, тем не менее, это те вещи, в которые, ну, просто без внедрения систем диагностики, ограничения бессмысленного и безрассудного использования антибиотиков, систем изменения эпидемиологической ситуации в больницах и так далее…» – констатировал врач.

«Во время пандемии мы столкнулись с тем, что через 5-6 месяцев… больным не нужны антибиотики во время Covid, но амбулаторный этап продолжал их делать чуть ли не до конца третьей волны по принципу – а что же больному назначить, если мы не назначим антибиотик, и на всякий случай его лепили», – отметил Царенко.

При этом медик подчеркнул, что отсутствие разработки новых антибиотиков особенно опасно при возникновении какой-либо новой пандемии. «Это поезд в один конец. Это использование госсредств, потому что частные компании этим заниматься не будут, это невыгодно. Это использование госсредств, которое не принесет никакой экономической выгоды и будет иметь только исключительно медицинский и социальный характер», – пояснил он.

«И вообще проблема экономической целесообразности половины клинических медицинских ситуаций, – она очень остра. Многие вещи можно лечить только потому, что это экономически невыгодно. Иначе, это лечение превращается, собственно говоря, в фикцию», – подчеркнул Царенко.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов со своей стороны отметил, что проблему усугубляет инфекционное состояние медучреждений. «У нас ежегодно около 3 млн граждан получают дополнительную инфекционную нагрузку и уходят на больничные листы после посещения лечебных учреждений, получая оттуда заряд инфекционного заболевания. В среднем, стоимость такого больничного листа оценивается как 100 тысяч рублей на человека. То есть, 300 млрд в год мы теряем на пустом месте уже после оказания медпомощи. И при этом, 178%, допустим, стафилококка внутрибольничной инфекции абсолютно резистентны ко всем сегодняшним имеющимся антибиотикам и дезинфицирующим растворам. Надо как-то с этим бороться. Это вопрос национальной безопасности», – заключил Власов.

Москва, Мария Соколова

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