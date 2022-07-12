«В связи с эпидемией…» Сотни тысяч бомжей остаются без медпомощи накануне новой «ковидной» волны

В России без регулярной медицинской помощи остаются люди без определенного места жительства, что особенно тревожит в связи с ожидаемой волной пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, для решения проблемы можно было бы переоборудовать один из временных госпиталей, которые были развернуты во время первых волн Covid.

«Временные госпитали, которые были развернуты, – у нас было предложение, Совет докладывал на встрече с президентом – хотя бы один госпиталь переоборудовать для работы с людьми без определенного места жительства, с бомжами. Не получилось, к сожалению», – констатировал он.

Фадеев обратил внимание, что это особенно важно в связи с ожидаемой волной пандемии. «Десятки, если не сотни тысяч человек только в московском регионе, которые не могут получать регулярную медицинскую помощь. Экстренную помощь – да, а регулярную – нет. Вот это тоже, что мы в связи с эпидемией хотели пробить», – пояснил он.

«Мы от этой темы не отказались. И бомжи тоже, может они даже не граждане, не у всех паспорта есть, но они наши соотечественники – это тоже люди и надо предельно гуманно относиться к этим людям», – заключил Фадеев.

Москва, Мария Соколова

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