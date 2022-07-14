Выдачу медсправки для детского лагеря перевели в Подмосковье в онлайн

Медицинскую справку 079у для детского лагеря, в которой содержатся основные сведения о ребенке и состоянии его здоровья, в Подмосковье можно оформить через интернет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Получение справок через интернет, это удобно, поскольку избавляет пациента от необходимости приходить за документом в поликлинику. Все можно сделать онлайн в несколько кликов. На данный момент такая возможность реализована уже для четырех видов медицинских справок», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Справка 079у выдается детям, отправляющимся в летний оздоровительный или спортивный лагерь. Получить ее можно через региональный портал госуслуг.

Также на этом портале можно заказать еще три вида аналогичных документов: справку 086у для абитуриентов, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и справку 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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