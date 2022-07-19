«Нищенский максимум»: в Госдуме оценили перерасчет выплат работающим пенсионерам

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», лидер глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов назвал подачкой и «жалкой прибавкой» повышение пенсий работающим пенсионерам после ежегодного перерасчета, в результате которого с 1 августа выплаты будут увеличены максимум на 314 рублей.

«Этот нищенский «максимум» – издевательство над 7,3 млн пожилых граждан России. Не то чтобы пенсию целиком – даже эту жалкую прибавку толком проиндексировать не смогли. В прошлый раз она составила 279 рублей, то есть за год выросла на 12,5%, хотя в стране только за первое полугодие инфляция без малого 16%. А все потому, что прибавка высчитывается из жульнических пенсионных коэффициентов, которые ничего общего с реальностью не имеют», – констатировал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов также обратил внимание, что полноценной индексации трудоустроенные пенсионеры лишены с 2016 года. Фракция «эсеров» неоднократно вносила в Госдуму законопроекты о возобновлении перерасчета размера пенсий работающим гражданам с учетом роста цен, однако все эти инициативы были заблокированы.

«Несмотря на то, что по предложению партии индексация всех пенсий теперь гарантирована Конституцией, несмотря на поручения президента, дело не движется. Но мы продолжим добиваться справедливости и на днях направили в правительство законопроект о ежеквартальной – на индекс роста потребительских цен за три месяца – индексации пенсий. Разумеется, подразумевая под этим всех наших пенсионеров – как работающих, так и нет», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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