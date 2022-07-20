Колониальная модель: новое «бюджетное правило» ставит под большой вопрос суверенность российской экономики

В Госдуме резко раскритиковали инициативу министерства финансов РФ по возвращению «бюджетного правила» и закупке валюты на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель. Как заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, реализация этих планов нанесет удар по суверенизации отечественной экономики.

«Финансово-экономический блок не мытьем, так катаньем пытается возродить так называемое бюджетное правило, когда по указке МВФ сверхдоходы от продажи нефти Россия тратила не на развитие страны, а на скупку валюты, которую потом закатывали в кубышку Фонда национального благосостояния. В начале года западные санкции вынудили правительство отменить правило, и сейчас Минфин направляет все нефтегазовые доходы на нужды бюджета, но похоже, что Силуанов и Ко намерены вернуть «старые добрые времена», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» считает, что либеральные чиновники кабинета министров пытаются сохранить колониальную модель экспортно-импортной экономики, используя политическую конъюнктуру.

«Что за валюту собирается покупать Минфин? Силуанов сам признал евро и доллар токсичными и в качестве альтернативы назвал валюты дружественных стран. Звучит весьма модно и даже «патриотично», только это новая обертка для прежней антинациональной политики. В принципиальном плане неважно, о покупке какой валюты речь: в любом случае бюджетные ресурсы вместо расходов государства уйдут в резервы. Цель, как витиевато выразился глава Минфина, – с помощью валютных интервенций «воссоздать систему предсказуемости курсообразования», проще говоря – ослабить рубль и разогнать инфляцию, что выгодно экспортерам, но не выгодно ни населению, ни бизнесу, ориентированному на внутренний рынок», – констатировал Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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