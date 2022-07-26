Жители столичного региона смогут ездить по Московскому скоростному диаметру бесплатно

Проезд по Московскому скоростному диаметру для жителей столичного региона будет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы приняли важное решение – МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд. Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», – написал градоначальник.

Он отметил, что Московский скоростной диаметр – «мегапроект мирового уровня». Дорога позволит максимально сократить время движения из одного конца столицы в другой.

«Мы строим настоящий хайвей через всю Москву. 68 км с севера на юг города – самая длинная бессветофорная магистраль России. 90% трассы пройдёт «по воздуху», ныряя в тоннели и поднимаясь на эстакады. Наша главная задача – построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут. Поэтому на МСД не будет препятствий в виде светофоров. Запрещено также движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону», – заявил Собянин.

Мэр добавил, что строительство основного участка МСД – Северо-Восточной хорды – планируется завершить осенью этого года. Южный участок – Юго-Восточную хорду – введут в строй в 2023 году. Благодаря этому, новые транспортные связи появятся в 48 районах с населением около 4,5 млн человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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