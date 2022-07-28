«Ногу свело»: столичные коммунальщики помогли спасти лосенка в Подмосковье

Инспекторы госохотнадзора и московские коммунальщики спасли лосенка в Пушкинском округе Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Животное попало в западню на острове Заячий Учинского водохранилища. Сотрудников минэкологии вызвали работники АО «Мосводоканал», которые обслуживали Акуловский водозабор и услышали крик детёныша.

«Лосенок возрастом около трех месяцев угодил ногой в грязевую яму между корнями поваленной ветром березы. Неподалеку находилась обеспокоенная мать. Необходимо было срочно вызволять животное: были подозрения, что лосенок сломал ногу или может сломать, пытаясь выбраться самостоятельно», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Участники спасательной операции подпилили корни дерева и помогли лосенку выбраться. Опасения по поводу перелома не подтвердились: сотрудники минэкологии наблюдали за животным несколько часов, пока не убедились, что оно может нормально передвигаться.

Фирсов добавил, что ситуация была довольно рискованной для людей: увидев, что они подходят к детенышу, мать пыталась атаковать спасателей и ее пришлось деликатно отогнать. Инспекторы госохотнадзора покинули место происшествия только после того, как лосиха с лосенком углубились в лесной массив.

Москва, Андрей Дорофеев

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