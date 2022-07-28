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Четверг, 28 июля 2022, 17:48 мск

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«В зоне шквала»: в Шереметьево предупредили о возможной задержке рейсов

Задержки рейсов, прибывающих и вылетающих из аэропорта Шереметьево, возможны сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом на своей странице «ВКонтакте» предупредила администрация аэропорта.

«В настоящий момент и ближайшие полчаса Шереметьево находится в зоне шквала (ливень, град, порывистый ветер, гроза). Просим вас не выходить на улицу без лишней надобности: оставайтесь в безопасности внутри терминалов. Рейсы на вылет и прилет могут задерживаться на несколько минут в связи с неблагоприятными погодными условиями. Актуальное расписание – на сайте аэропорта», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», сегодня в столичном регионе местами идут ливни, сопровождаемые градом и шквалистым усилением ветра порывами до 20 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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