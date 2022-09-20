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Вторник, 20 сентября 2022, 16:16 мск

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Подмосковный суд вынес приговор экс-сотрудникам ИВС, допустившим массовый побег

Красногорский городской суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, допустившим массовый побег заключенных, среди которых был убийца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что бывший заместитель начальника ИВС ОМВД России по г. Истре незаконно и в нарушении федерального законодательства поместил 6 подсудимых по одному уголовному делу (по ст. 158 УК РФ) в одну камеру. После чего бывший дежурный ИВС также в нарушении федерального законодательства незаконно подсадил к указанным лицам Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве. Кроме того, он же оставил в открытом положении окно двери камеры, предназначенное для передачи пищи в целях проветривания помещения. В дальнейшем в нарушении своих должностных полномочий сотрудник изолятора не обеспечил нахождение в ночное время на внутреннем посту в ИВС у камер помощника дежурного, которая, не заступив на указанный пост, ушла в комнату отдыха», – говорится в сообщении ведомства.

Допущенные нарушения и отсутствие надзора за арестованными привели к тому, что 6 августа 2021 года из ИВС совершили побег пять человек. Среди сбежавших был и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

Приговором Красногорского городского суда подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Двоим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца, третьей подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Новый День», четверо выходцев из Молдавии, обвинявшихся в серии краж, были задержаны в течение 12 дней. Причем, один из них сдался сам.

За помощь в поимке Мавриди, который проходил по делу об убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, была объявлена награда в 1 млн рублей. Беглеца 13 сентября обнаружили в московском районе Митино на улице Дубравной. Он оказал сопротивление, но был обезврежен и задержан сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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