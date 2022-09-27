Уехавшие в Казахстан россияне могут быть выданы только при объявлении в международный розыск

Казахстан может выдавать российских граждан только в случае их объявления в международный розыск. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил сегодня на брифинге министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

«Здесь надо исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ. У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Но там есть исключение – нужно, чтобы эти деяния считались у двух стран преступно наказуемыми. В таких случаях по международному праву мы должны выдать преступника запрашивающей стороне», – сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли его страна выдавать РФ тех, кто уклоняется от мобилизации.

По словам Ахметжанова, чтобы было основание для выдачи, в отношении гражданина должно быть возбуждено уголовное дело. Глава МВД уточнил, что если граждан РФ «будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи».

Ранее исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что около 98 тыс граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом свыше 64 тыс покинули республику.

Москва, Андрей Дорофеев

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