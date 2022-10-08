Путину доложили о взрыве на Крымском мосту: на место ЧП выехали министры транспорта и МЧС

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП на Крымском мосту, где сегодня взорвался грузовик, в результате чего произошел пожар и частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Глава государства поручил создать правительственную комиссию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», – уточнил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По его словам, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. «В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», – уточнил Пусков, добавив, что по поручению главы государства министры транспорта и МЧС выехали на место происшествия.

Как сообщил ранее Национальный антитеррористической комитет, ЧП произошло сегодня около 6 часов утра по местному времени. На мосту вспыхнул пожар после подрыва грузовика. «Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», – говорится в сообщении НАК.

По данным ведомства, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.

Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.

«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», – отметил Аксенов.

Москва, Екатерина Попова

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