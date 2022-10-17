По делу о теракте на Крымском мосту арестованы еще трое фигурантов

Басманный райсуд Москвы арестовал троих мужчин, обвиняемых в совершении теракта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судом общей юрисдикции.

«15 октября 2022 года Басманный районный суд г. Москвы рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Былина А.Г., Антипова О.А., Тяжелых Д.В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Согласно решению, подозреваемые арестованы до 8 декабря.

«Интерфаксу» в пресс-службе суда уточнили, что речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту взрыва на Крымском мосту.

Напомним, взрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту рано утром 8 октября. 12 октября ФСБ России заявила, что по делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек – пять россиян и трое граждан Украины и Армении. Спецслужба назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

На следующий день суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.

Москва, Андрей Дорофеев

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