Путин поручил Собянину помочь регионам в реализации указа об обеспечении безопасности

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к координации работы регионов по реализации указа о повышении эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов в связи с введением военного положения. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Президент отметил, что ситуация в разных регионах разная, и объём предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам субъектов, также должны соответствовать обстановке. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.

«Прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного Совета по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействия субъектов Федерации с федеральными органами власти. Поручаю также главам тех регионов России незамедлительно приступить к выполнению положений указа», – сказал Путин.

Ранее сегодня президент подписал указ №756 о введении военного положения в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, Путин также издал указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Этим документом, в частности, в восьми регионах введен средний уровень реагирования.

Для реализации всех мер руководителям регионов предписано создать оперативные штабы и возглавить их. В состав штабов должны войти представители минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии. Решения, принятые главой субъекта в соответствии с этим указом президента, обязательны к исполнению всеми органами власти, организациями и гражданами на территории региона.

Этим же указом вводится уровень повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа и Южного федерального округа, кроме выше названных. В остальных регионах вводится уровень базовой готовности.

Москва, Андрей Дорофеев

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