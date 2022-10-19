Указ Путина не ограничивает права граждан в Центральном и Южном ФО – сенатор Клишас

Указ президента Владимира Путина о предоставлении дополнительных полномочий властям субъектов РФ не ограничивают права граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Президент России, помимо введения военного положения в четырёх регионах, определил для различных субъектов федерации, исходя из реально существующих угроз, различные режимы реагирования, данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются», – написал сенатор.

Ранее Путин подписал указ № 756 о введении военного положения в четырех новых субъектах России. Следующим указом он наделил дополнительными полномочиями власти других субъектов. В частности, документом в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится режим среднего уровня реагирования. Кроме того, в остальных субъектах, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, введен уровень повышенной готовности.

Москва, Андрей Дорофеев

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