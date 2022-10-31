российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 октября 2022, 14:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте одного из фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию на судебное решение об аресте одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«31 октября 2022 года Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы от 15 октября 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года в отношении Дмитрия Тяжелых без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Вместе с Дмитрием Тяжелых были арестованы еще двое обвиняемых в причастности к взрыву – Александр Былин и Олег Антипов. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.

Напомним, взрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту рано утром 8 октября. 12 октября ФСБ России заявила, что по делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек – пять россиян и трое граждан Украины и Армении. Спецслужба назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

На следующий день суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП на Крымском мосту

Суд арестовал еще несколько обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту / По делу о теракте на Крымском мосту арестованы еще трое фигурантов / СКР сообщил о 12 причастных к теракту на Крымском мосту / ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту, задержаны 8 человек / Grayzone: К подрыву Крымского моста могут быть причастны спецслужбы Великобритании / Московский судья стал четвертой жертвой теракта на Крымском мосту / Американские СМИ назвали организаторов подрыва Крымского моста / Минтранс РФ анонсировал запуск пригородных поездов по Крымскому мосту

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм, ЧП на Крымском мосту,