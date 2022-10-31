Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте одного из фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию на судебное решение об аресте одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«31 октября 2022 года Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы от 15 октября 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года в отношении Дмитрия Тяжелых без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Вместе с Дмитрием Тяжелых были арестованы еще двое обвиняемых в причастности к взрыву – Александр Былин и Олег Антипов. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.

Напомним, взрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту рано утром 8 октября. 12 октября ФСБ России заявила, что по делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек – пять россиян и трое граждан Украины и Армении. Спецслужба назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

На следующий день суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.

Москва, Андрей Дорофеев

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