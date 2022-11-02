Мэрия Москвы еще не определилась с форматом празднования Нового года

В Москве формат проведения новогодних праздников пока не определен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы.

При обсуждении проекта городского бюджета на следующий год депутат Евгений Ступин задал Зяббаровой вопрос об уместности «трат сотен миллионов рублей на фестивали, конкурсы, юбилейные вечера, гастроли» в условиях проведения специальной военной операции (СВО)».

«Кто бы как к ней (СВО) ни относился, но там гибнут люди, граждане России. В том числе мы знаем и о гибели жителей Москвы. Насколько уместны вы считаете бюджетные траты на фестивали, конкурсы, гастроли в условиях СВО? Не лучше ли потратить эти деньги на социальные цели, например, на доплату людям, осуществляющим уход за инвалидами? Они, напомню, по 1,2 тысячи (рублей) в месяц получают», – обратился Ступин к главе столичного департамента финансов.

В ответ Зяббарова обратила внимание, что этот вопрос «не относится к предмету сегодняшнего рассмотрения». «Вы говорите о текущем моменте, мы рассматриваем с вами проект бюджета на 2023 год и плановый период 24-25 годов. Вместе с тем по содержанию скажу – в Москве действительно реализуются общегородские культурные мероприятия… Москва столица государства, крупный культурный центр, поэтому реализация этих мероприятий одна из составляющих частей нашей работы. И в рамках программы культурного наследия эти расходы действительно предусматриваются», – отметила она.

«Если вы задаете вопрос о формате, о сутевой корректировке с учетом сегодняшнего дня, и ставите вопрос по Новому году, то на сегодня формат проведения Нового года еще не определен. Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на сайте городском, как это делается всегда в предыдущие годы. Безусловно, в нее будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента», – заключила Зяббарова.

Ранее руководители почти трети регионов России приняли решение отказаться от концертов, салютов и гуляний на новогодних праздниках из-за СВО и частичной мобилизации.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов ранее заявил, что Москва затягивает с отказом от бюджетных трат на новогодние мероприятия из-за нежелания отказаться от миллиардных прибылей отдельных заинтересованных лиц.

За сокращение «праздничных» затрат также выступили московские «эсеры». Руководитель столичного отделения партии Дмитрий Гусев направил по этому поводу обращение к мэру Москвы Сергею Собянину и лидерам фракций в Мосгордуме.

Москва, Мария Соколова

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