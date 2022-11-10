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Четверг, 10 ноября 2022, 12:34 мск

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Москвичка, выбросившая годовалую дочь с 11 этажа, не сожалеет о содеянном

Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочь из окна квартиры, расположенной на 11 этаже, на допросе не высказала слов сожаления о содеянном. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Следователи допросили женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери на юге Москвы, она признала свою вину. Во время проведения проверки показаний на месте, она не высказала слов сожаления о произошедшем, и сообщила следствию подробности событий того дня», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие намерено назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, а также ходатайствует перед судом о заключении женщины под стражу.

Ранее сообщалось, что 8 ноября рядом с многоэтажным домом, расположенным в Сумском проезде, был обнаружен младенец, упавший с большой высоты. Девочку госпитализировали, но в тот же день она скончалась.

В квартире, мать девочки также доставили в больницу. 9 ноября женщину выписали, и следователи смогли приступить к ее допросу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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