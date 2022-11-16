«Семья – ничто?» Сенатор Мизулина обрушилась с критикой на депутата Госдумы Крашенинникова

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Елена Мизулина обрушилась с критикой в адрес председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, обвинив его в нежелании защищать традиционные семейные ценности. По ее словам, депутат, возглавляющий Совет по кодификации гражданского законодательства, отказывает регистрировать законопроект, который является продолжением указа главы государства об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Этот указ лишь начало широкой общественной дискуссии относительно того, что есть для современной России традиционные духовно-нравственные ценности. В нем есть две очень важные ценности – крепкая семья, традиционная семья. Одна из интерпретаций этих ценностей дана в нашем законопроекте сенаторов. У нас содержится определение термина «семья» – основывается на традиционных семейных ценностях. Что для нас, сенаторов, семья? Семья – это мы, это единство, это продолжение рода, история, длиною в историю рода, человечества. Это единство, которое нужно защищать. И государство может и должно его защищать», – подчеркнула Мизулина.

При этом сенатор заявила, что в заключении Совета по кодификации гражданского законодательства, который возглавляет Крашенинников, говорится, что «семья – ничто, абстракция, есть физические лица и юридические лица».

«Семья не является юридическим лицом. Это ничто. Защищать физическое лицо можно, а семью-ничто нечего защищать. Поскольку заключение Совета по кодификации имеет огромное значение и действует гипнотически на ряд чиновников из правительства, которые никак не решаются пустить на публичное рассмотрение в Госдуму наш законопроект, я позволю отсюда задать вопрос Павлу Владимировичу Крашенинникову, возглавляющему этот Совет. От дискуссий в наших парламентских слушаниях они отказываются. Вопрос всего лишь один, хотя их много: как он объяснит тот факт, что участники перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) массово вступают в брак? Ведь брак – это не физическое лицо. Это мы, это единство, это семья. Более того, здесь мы все сенаторы – это тоже единство. Общество – это единство. И государство – единство», – сказала она.

«Если Павел Владимирович отрицает такое единство, как семья, а соответственно, общество и государство, как он объяснит, что же мы тогда защищаем в этой СВО? Вот мы – сенаторы, авторы законопроекта, мы говорим – наше государство защищает безопасность каждой семьи, безопасность той территории, где наши роды веками проживают. А что тогда для Павла Владимировича (защищает СВО)?» – заявила Мизулина.

Комментируя это заявление, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила надежду, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, который тесно сотрудничает с Крашенинниковым, передаст парламентарию точку зрения сенатора Мизулиной.

Напомним, в 2020 году разразился громкий скандал в связи с законопроектом об изъятии из семей детей без суда в течение суток, который был подготовлен депутатом Крашенинниковым и сенатором Клишасом. Комитет Крашенинникова одобрил этот документ, однако затем эта инициатива после жесткой критики, в том числе со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, были снята с рассмотрения.

Москва, Мария Соколова

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