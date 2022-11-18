Причиной убийства девушки на юго-западе Москвы стало отсутствие взаимности

Девушка, тело которой было сегодня найдено на юго-западе столицы, пострадала из-за того, что не отвечала взаимностью молодому человеку. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемых незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания», – говорится в сообщении ведомства.

Убийца был найден сегодня на территории Тамбовской области. Автомобиль, в котором он находился, по ориентировке остановил наряд ДПС.

В СК уточнили, что вместе с ним задержан еще один мужчина.

«Также задержан знакомый подозреваемого, который предположительно помогал фигуранту после совершения преступления скрыться и покинуть Московский регион. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства, где следователи приступят к их допросу», – отметили в Следкомитете.

Как сообщал «Новый День», тело девушки 1993 года рождения со множественными колото-резаными ранениями было найдено сегодня рано утром в столице рядом с многоэтажным домом на Севастопольском проспекте, в котором она проживала.

Как установила полиция, накануне жертва жаловалась правоохранителям на преследование со стороны молодого человека, что позже помогло установить личность убийцы.

«17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво Западное г. Москвы поступило сообщение от сотрудницы продовольственного магазина, что ее преследует молодой человек, и в связи с этим она боится выходить на улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили ее. Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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