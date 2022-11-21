Суд арестовал молодого человека, убившего девушку на юго-западе Москвы

Суд арестовал на два месяца молодого человека, зарезавшего после долгих приставаний сотрудницу продмага на юго-западе Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Зюзинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 25-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он свою признал. В судебном заседании пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что преступление было совершено 18 ноября. Около 0 часов 30 минут, увидев потерпевшую, подходящую к дому на Севастопольском проспекте, достал из кармана своей крутки складной нож и нанес им не менее пяти ударов по телу женщины, после чего скрылся с места совершения преступления. Потерпевшая скончалась на месте.

Как установила полиция, накануне жертва жаловалась правоохранителям на преследование со стороны молодого человека, что позже помогло установить личность убийцы.

«17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво Западное г. Москвы поступило сообщение от сотрудницы продовольственного магазина, что ее преследует молодой человек, и в связи с этим она боится выходить на улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили ее. Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», – уточняла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Убийца был задержан во второй половине дня 18 ноября на территории Тамбовской области. Автомобиль, в котором он находился, по ориентировке остановил наряд ДПС.

Москва, Андрей Дорофеев

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