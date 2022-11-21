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Понедельник, 21 ноября 2022, 16:50 мск

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Столичный суд оставил в СИЗО коммерческого директора Собчак

Мосгорсуд оставил под стражей коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«21 ноября 2022 года Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда города Москвы от 26 октября 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Суханова без изменения», – говорится в сообщении.

Ранее Собчак извинилась перед главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения… Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», – написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Новый День», в конце октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей (п. «б» ч.3 ст.163 УК – вымогательство в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые подготовили для Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. Публикацию удалили после договоренностей об оплате с представителями главы «Ростеха».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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