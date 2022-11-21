Транспортные полицейские во время пожара в центре Москвы спасли семь человек, включая ребенка

Транспортные полицейские во время крупного пожара, произошедшего на цветочном складе на Комсомольской площади столицы, спасли шестерых взрослых и одного ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Горевшее в воскресенье помещение примыкает к дежурной части линейного отдела МВД России на станции Москва – Ленинградская, поэтому было принято решение об эвакуации личного состава, пояснили в пресс-службе

«Уже находясь на улице, оперуполномоченный уголовного розыска ЛО МВД России на станции Москва – Ленинградская старший лейтенант полиции Заурбек Гуриев услышал, что из охваченного дымом здания доносятся крики людей, и кто-то пытается выбить закрытую на замок дверь склада. Полицейский мгновенно сориентировался, бросился к пожарному щитку за ломом и крикнул коллегам, что в горящем помещении заблокированы люди. В течение нескольких минут транспортные полицейские вскрыли закрытый вход и освободили из дымового плена семерых человек, включая девочку четырёх лет – дочку одной из работниц склада», – говорится в сообщении ведомства.

Спасённые граждане сообщили, что в данном помещении людей больше нет. Однако они не знают, сколько всего сотрудников склада вышли в этот день на работу. Обследовать строение уже не представлялось возможным из-за стремительно распространявшегося огня и сильного задымления.

Пожар охватил площадь свыше 2,5 тысяч квадратных метров. Огонь был потушен только вечером. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, жертвами пожара стали семь человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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