Задержанный убийца столичного таксиста оказался еще и насильником

Следователи выяснили, что мужчина, задушивший 21 ноября столичного таксиста, причастен также к изнасилованию и разбою. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В рамках уголовного дела установлено, что после убийства фигурант поехал в гости к девушке, с которой ранее познакомился посредством сети интернет. Находясь в квартире, он применил к ней физическую силу и, высказывая угрозы убийством, совершил изнасилование. После этого он похитил принадлежащие ей денежные средства и мобильный телефон», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что следствием дана дополнительная квалификация действиям обвиняемого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Обвиняемый заключен под стражу.

Как сообщал «Новый День», рано утром 21 ноября во дворе жилого дома на улице Ельнинской в Москве в автомобиле такси было обнаружено тело водителя с признаками удушения.

Через несколько часов следователям и оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. При нем была обнаружена банковская карта потерпевшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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