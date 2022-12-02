Следствие добивается ареста главного инспектора по маломерным судам Москвы, обвиняемого во взятке

В суд поступило ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя ГУ МЧС – главного государственного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пресненского суда.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», – сказали в суде.

Как сообщалось, Зотов был задержан 30 ноября.

Максимальное наказание по ст. 290 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы, а также многократный штраф и запрет занимать определенные должности.

Москва, Андрей Дорофеев

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