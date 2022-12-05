Москвичу предъявлено обвинение в убийстве супруги, труп которой нашли на автостоянке

Жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве супруги, тело которой накануне нашли в автомобиле на парковке, расположенной на Вишняковской улице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Сегодня в ходе проведения проверки показаний на месте (убийства) фигурант сообщил, что после первого выстрела он сел за руль машины и, перепаковав ее, услышал, что женщина еще подает признаки жизни. Не попытавшись оказать ей помощь или вызвать скорую, мужчина принял решение произвести еще несколько выстрелов, от которых она скончалась на месте», – отметили в Следкомитете.

В ведомстве уточнили, что 65-летнему мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Как сообщал «Новый День», днем 4 декабря в автомобиле, припаркованном на улице Вишняковской в Москве, было обнаружено тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Позже правоохранителями была установлена причастность к убийству супруга погибшей, который в ходе допроса сообщил следствию, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения на почве ревности и имущественного конфликта. Мужчина пояснил, что они не были разведены, но на протяжении длительного времени не проживали совместно.

По местам проживания москвича проведены обыски, в ходе которых изъято огнестрельное оружие системы «Наган», патроны к нему, а также глушитель. Следствием назначены судебные экспертизы.

Проведение следственных действий продолжается. В скором времени следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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