Из полиции уволили оперуполномоченного, устроившего в пьяном состоянии смертельное ДТП в Подмосковье

Сотрудник подмосковной полиции, проходящий по делу о тройном ДТП, в котором погибла женщина, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что за рулем личного автомобиля находился сотрудник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», который двигался в нерабочее время на личном транспорте. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина задержан и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. «По данным следствия, 5 декабря 2022 года оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями», – говорилось в сообщении пресс-службы регионального главка Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Москва, Андрей Дорофеев

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