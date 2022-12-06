российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 декабря 2022, 17:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Из полиции уволили оперуполномоченного, устроившего в пьяном состоянии смертельное ДТП в Подмосковье

Сотрудник подмосковной полиции, проходящий по делу о тройном ДТП, в котором погибла женщина, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что за рулем личного автомобиля находился сотрудник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», который двигался в нерабочее время на личном транспорте. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина задержан и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. «По данным следствия, 5 декабря 2022 года оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями», – говорилось в сообщении пресс-службы регионального главка Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Автолюбитель в Подмосковье оказался на грани жизни и смерти после заправки стеклоомывателя / Пьяный полицейский совершил в Подмосковье ДТП со смертельным исходом / В Подмосковье погиб 6-летний мальчик: в убийстве заподозрена его сестра / Задержаны налетчики, похитившие из коттеджа в Подмосковье 10 млн рублей / Суд в Подмосковье вынес приговор участнику жестокого тройного убийства / ЧП в Подмосковье: трое детей пострадали в «лобовом» ДТП / Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Подмосковье / Налетчик похитил кассовый аппарат, избив метлой сотрудниц магазина в Раменском

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,