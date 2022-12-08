Участок МКАД почти полностью заблокирован из-за массового столкновения авто

Массовое столкновение автомобилей произошло сегодня на западном участке МКАД. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 52 км МКАД (перед пересечением со Сколковским шоссе) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в дептрансе обратили внимание автомобилистов на то, что движение на данном участке осуществляется только по одной из пяти полос.

Как сообщалось, сегодня в столичном регионе начался снегопад, который продлится до конца недели.

Москва, Андрей Дорофеев

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