Суд в Москве отправил на 5 лет в колонию пенсионера, заказавшего похищение близких родственников

Московский суд приговорил к пяти годам колонии 68-летнего мужчину, который заказал похищение близких родственников полицейским, работавшим под прикрытием. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Собранные следственным управлением по Северо-Восточному административному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Бориса Гулина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц из корыстных побуждений)», – говорится в сообщении ведомства.

В конце июля текущего года мужчина, зная о наличии у близких родственников крупной суммы денег, решил организовать их похищение с целью получения выкупа. Для этого он подыскал сообщников, в роли которых выступили правоохранители. В ходе ряда встреч с «исполнителями» злоумышленник сообщал им персональные сведения потерпевших и передал 100 тысяч рублей на расходы.

Предполагалось, что жертв похитят в Краснодарском крае, перевезут в Москву и будут удерживать в арендованном помещении до тех пор, пока они не согласятся отдать деньги.

Инсценировка похищения была проведена в августе в рамках оперативного эксперимента. При силовой поддержке московского отряда спецназначения «Гром» фигурант был задержан на месте преступления с поличным.

Согласно приговору суда, отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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