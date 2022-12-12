Площадь пожара в Балашихе увеличилась до 9 тысяч квадратных метров

Площадь пожара, произошедшего в торговом центре «СтройТракт» в подмосковной Балашихе, резко увеличилась. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Ранг пожара №3. Организован штаб пожаротушения, создано 3 боевых участка на тушении. По состоянию на 10:10, площадь горения составляет 9000 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что огнем было охвачено 200 квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась до 500 «квадратов».

В настоящее время к тушению привлечено 35 единиц техники и 110 человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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