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Понедельник, 12 декабря 2022, 11:56 мск

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Площадь пожара в Балашихе увеличилась до 9 тысяч квадратных метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Площадь пожара, произошедшего в торговом центре «СтройТракт» в подмосковной Балашихе, резко увеличилась. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Ранг пожара №3. Организован штаб пожаротушения, создано 3 боевых участка на тушении. По состоянию на 10:10, площадь горения составляет 9000 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что огнем было охвачено 200 квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась до 500 «квадратов».

В настоящее время к тушению привлечено 35 единиц техники и 110 человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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