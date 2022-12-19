ЧП в Подмосковье: травмы при обрушении строительных лесов получили 15 рабочих

При обрушении строительных лесов в Подмосковье травмы различной степени тяжести получили 15 рабочих. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Московской области.

«В Краснознаменске в доме №19 по ул. Краснознаменная, в связи со сложными погодными условиями и обильным снегопадом при производстве работ по ремонту фасада, произошло локальное обрушение одной секции строительных лесов. Жители дома не пострадали, однако пострадало 15 рабочих: 1 находится в крайне тяжелом состоянии; 3 в тяжелом; 6 в средней тяжести; 5 рабочих от госпитализации отказались», – говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что общему имуществу дома ущерб не причинен. Последняя проверка соблюдения техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты рабочими проводилась на объекте 12 декабря – нарушений зафиксировано не было.

Ранее сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета сообщала о начале доследственной проверки по факту обрушения лесов в Краснознаменске. Свою проверку проводит прокуратура.

Москва, Андрей Дорофеев

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