Московские власти попросили таксомоторные компании не поднимать цены в период праздников

Власти столицы обратились ко всем крупным операторам и таксомоторным компаниям города с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Об этом заявил сегодня заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 млн пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены. Услуга такси должна, прежде всего, всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей», – цитирует Ликсутова пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК и почти 170 маршрутов наземного транспорта, причем проезд будет бесплатным до 6 часов утра. В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) также продлят режим работы городского транспорта: метрополитена и МЦК – до 02:00 (включая автобусы), наземного городского пассажирского транспорта (159 маршрутов, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных) – до 03:30.

Москва, Андрей Дорофеев

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