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Четверг, 29 декабря 2022, 18:13 мск

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Путин подписал закон: осквернение Георгиевской ленты стало преступлением

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Осквернение Георгиевской ленты, как одного из символов воинской славы России, теперь является уголовным преступлением. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Глава государства подписал федеральный закон «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщал «Новый День», Госдума приняла этот закон в третьем чтении 20 декабря, после чего документ утвердил Совет Федерации.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому – в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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