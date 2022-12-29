Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрических данных. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В законе прописан порядок отказа от сдачи биометрии: это можно сделать в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.

Документ определяет исчерпывающий и закрытый перечень категорий биометрии, которые предлагается собирать с согласия гражданина в государственной системе, – это образец голоса и изображение лица. Сбор геномной информации запрещен.

Гражданин в любой момент может отозвать данное им ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны. При этом россияне смогут проверить данное ими согласие на обработку биометрии и все действия, совершенные с ней, через портал госуслуг.

Документ запрещает любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии. Также ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: им может быть только государственное учреждение или ГУП, а не любое юридическое лицо.

Трансграничная передача биометрии запрещена. Все сведения должны храниться на территории РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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