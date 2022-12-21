Закон о единой системе обработки биометрических данных россиян принят Госдумой

Государственная Дума приняла сегодня закон о единой системе обработки биометрических данных граждан. Как уточнили в пресс-службе нижней палаты российского парламента, до принятия данного документа сбор и хранение биометрических данных никак не регулировались.

Ко второму чтению законопроект существенно переработали с участием экспертного сообщества, представителей Русской православной церкви и Совета по правам человека.

«Мы с вами должны понимать, что есть решения приятные, популярные, а есть решения ответственные, когда их надо нам принимать. Если только не примем, будет хуже. Это как раз такой случай, – прокомментировал документ председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Вот если только его сняли с рассмотрения, пошли по этому пути, тогда бы был «цифровой ГУЛАГ». <…> Сейчас есть четкие правила, рамки, и мы это все отразили в законе».

В документе оговаривается, что сдача биометрических данных – добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться.

В документе прописан порядок отказа от сдачи биометрии: это можно сделать в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.

Закон определяет исчерпывающий и закрытый перечень категорий биометрии, которые предлагается собирать с согласия гражданина в государственной системе, – это образец голоса и изображение лица. Сбор геномной информации запрещен.

Гражданин в любой момент может отозвать данное им ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.

Граждане смогут проверить данное ими согласие на обработку биометрии и все действия, совершенные с ней через портал госуслуг.

Документ запрещает любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии.

Также ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: теперь им может быть только государственное учреждение или ГУП, а не любое юридическое лицо.

Трансграничная передача биометрии запрещена. Все сведения должны храниться на территории РФ.

Кроме того, в соответствии с законом будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Его состав определит правительство, но туда также включат представителей общественности, экспертного сообщества и централизованных религиозных организаций. Главной задачей совета будет общественный и этический контроль за внедрением единой биометрической системы и биометрии в целом.

Москва, Андрей Дорофеев

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